В Коми судят Юрия Пичугина, который в 90-е контролировал целый регион: история в стиле сериала «Бригада»

История становления группировки криминального авторитета Юрия Пичугина, заседания по делу которого проходят сейчас в Верховном суде Коми, достойна отдельного фильма в стиле сериала «Бригада». Сложно представить, что еще десять лет назад авторитеты держали в узде криминальный мир Коми, ходили в известные сыктывкарские клубы и убивали друг друга «по понятиям». Подробности — в серьезном материале российских журналистов издания «Ленты. ру».

Начало

16-летний Юрий Пичугин впервые попал в места лишения свободы в 1982 году — за кражу. Именно там он и попал в поле зрения воров — старшие товарищи взяли над ним шефство, так как увидели в нем перспективного авторитета. Уже в 1992 году 26-летний Пичугин был коронован и сразу занял ведущее место среди «славянских» криминальных авторитетов. Следующая ступень карьеры - назначение «смотрящим» за Коми АССР и частью Архангельской области. Контрразведка Пичугина работала на ура.

Фото Прайм. Крайм. Слева направо: воры в законе Юрий Пичугин (Пичуга), Резо Бухникашвили (Пецо), Герман Ложенцов (Гера Горьковский) и Владимир Вагин (Вагон). 19 октября 1996 года, Сочи

- У Пичугина был отличные контакты среди руководства МВД России. Известно минимум о двух случаях, когда вступавшие с ним в неформальные отношения сотрудники милиции (а позже полиции) внезапно получали приглашения в Москву — в центральный аппарат МВД. Причем на высокие должности — вплоть до руководства Главного управления уголовного розыска, сообщает источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Именно поэтому ему очень долго удавалось выходить сухим из воды — все его отбытые сроки связаны с незначительными преступлениями. А доказать существование оргпреступного сообщества Пичуги долго не удавалось из-за того, что все доказательства разрушались.

Разгром

Разгромить оргпреступное сообщество Пичуги удалось не в лоб, а со стороны. Причем с неожиданной для вора в законе стороны — там, где он оказался к этому не готов. В ночь на 9 мая 2010 года из банкомата, установленного в главном здании Сыктывкарского государственного университета (СГУ), похитили деньги. Уже через несколько часов двух нападавших задержали в Айкино, они везли с собой большую часть похищенной суммы (позже их осудили на 9 и 15 лет лишения свободы). На самом деле разбойников было не двое, а трое.

- Третьим участником этой преступной группы был Рустам Амонов. Сразу после преступления он остался в Сыктывкаре, а не поехал с подельниками, что уберегло его. Ну а после задержания подельников Амонов ушел в подполье и 11 февраля 2011 года был объявлен в федеральный и международный розыск, - говорит Светлана Коровченко, старший помощник руководителя СУ СКР по Коми.

Рустам Амонов Фото: СУ СКР по Республике Коми

Спустя шесть лет матери Рустама позвонила неизвестная и сказала, что ее сын убит, после чего бросила трубку. Женщина обратилась к следователям, началась проверка. Оперативники установили, что Амонов проходил службу в спецназе, принимал участие в первой чеченской кампании, а в 2001 году был арестован как участник банды Юрия Пичугина Но затем дело развалилось — и Амонов пошел под суд только за разбой и похищение человека. В 2009 годуАмонов вышел на волю и стал личным водителем и телохранителем вора в законе Александра Хлынова (Фигура, или Саша Белый), поставленного смотрящим от Пичугина за Республикой Коми. А заодно Амонов стал обчищать банкоматы.

След

По словам Светланы Коровченко, в ходе проверки следствию удалось найти ту самую женщину, которая звонила матери Амонова и сообщила о его смерти. Выяснилось, что звонившей о гибели Рустама рассказал один из руководителей дагестанской группировки, входившей в ОПС Пичугина. Было решено возбудить уголовное дело и сразу начать с обысков у бригады Азизова. И тут следователям повезло: в ту самую минуту, когда они обратились в суд за санкцией на обыск, в Сыктывкар приехала группа активных участников группировки Пичугина с оружием. Они временно спрятали оружие под потолок своего укрытия, чтобы уже утром перепрятать его в тайник. Но не успели.

Обыски в тот день, 9 августа 2016 года, проводились сразу по десяти адресам — всем известным точкам, к которым имела отношение группировка Пичугина. Искали доказательства убийства Амонова, но обнаружили много документов о деятельности самой группировки и «положенцев» вора в законе, в том числе — финансовые бумаги об аферах.

Анализ

Следующие несколько месяцев следователи анализировали изъятые документы — и получили убедительные доказательства существования оргпреступного сообщества, во главе которого стоял вор в законе Юрий Пичугин. А заодно удалось собрать доказательства причастности одной из бригад ОПС к убийству Амонова.

- Нам удалось примерно установить дату этого преступления — и при анализе данных сотовых компаний мы выяснили, что почти все участники этой группы, входящей в ОПС Пичугина, в тот момент находились в одном и том же месте. А один из бандитов, Ахмед Исаев, был ранен и в тяжелом состоянии доставлен в больницу, - говорит Светлана Коровченко, старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Коми

К февралю 2017 года следователям удалось полностью восстановить картину смерти Амонова. 19 июня 2010 года он внезапно стал разыскивать участников дагестанской группировки — силовой бригады Пичугина. Мол, надо срочно ехать в пригород — там прячется наш раненый товарищ, которому надо помочь. На дело отправились четверо, в том числе «положенец» Пичугина и лидер бригады Хадис Азизов (Ломоно). На автомобиле Volkswagen Multivan они выехали из Сыктывкара в сторону Корткероса (райцентра Республики Коми). При этом Рустам Амонов сидел сзади и оттуда указывал дорогу. В какой-то момент он внезапно достал из борсетки пистолет-пулемет «Кедр» и открыл огонь по всем сидящим в машине. Первые пули достались Исаеву, две из них попали ему в голову — но бывший борец, несмотря на тяжкие ранения, сумел обезвредить стрелка и тем самым спас жизнь всем подельникам. Позже Амонова зарубили топорами и закопали в лесу недалеко от поселка Верхняя Максаковка.

Место захоронения спецназовца Рустама Амонова Фото: СУ СКР по Республике Коми

На этом бандитская история не заканчивается. «Лента.ру» продолжает вести журналистское расследование, пока в Верховном суде Коми судят самую знаменитую преступную группировку в республике и России.

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