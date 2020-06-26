Коми приобретет 52 школьных автобуса
Коми закупит 52 школьных автобуса. На эти цели выделили 113,5 млн рублей. Об этом в очередном видеообращении сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
- Мы приняли очень важное решение и выделили из республиканского бюджета более 113,5 млн рублей на приобретение 52 школьных автобусов. Сейчас мы вместе с минпромторгом России должны добиться того, чтобы автобусы поступили в республику до 1 сентября, - сообщил Владимир Уйба.
Владимир Уйба о ситуации в Коми на 26 июня.
Также врио губернатора поручил руководителям муниципалитетов закончить работу с регистрацией транспорта вовремя и ускорить обустройство пешеходных переходов, особенно рядом с образовательными учреждениями.
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