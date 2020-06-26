2020-06-26T18:33:29+03:00
Общество

Коми приобретет 52 школьных автобуса

На закупку выделили 113,5 млн рублей
Дарья ЮДИНА
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Коми закупит 52 школьных автобусаКоми закупит 52 школьных автобуса
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Коми закупит 52 школьных автобуса. На эти цели выделили 113,5 млн рублей. Об этом в очередном видеообращении сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

- Мы приняли очень важное решение и выделили из республиканского бюджета более 113,5 млн рублей на приобретение 52 школьных автобусов. Сейчас мы вместе с минпромторгом России должны добиться того, чтобы автобусы поступили в республику до 1 сентября, - сообщил Владимир Уйба.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 26 июня.

Также врио губернатора поручил руководителям муниципалитетов закончить работу с регистрацией транспорта вовремя и ускорить обустройство пешеходных переходов, особенно рядом с образовательными учреждениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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