В Коми до 2024 года планируют отремонтировать 480 километров дорог

В Коми до 2024 года планируется отремонтировать свыше 480 км автомобильных дорог. Основной объем работ пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального минстроя.

В 2019 году отремонтировали 68 км автодорог регионального значения и 24,7 км автомобильных дорог в Сыктывкаре. Кроме того, на территории республики обустроили 77 пешеходных переходов, установили три остановочных комплекса, выполнили работы по монтажу одной линии освещения.

В 2020 году отремонтируют 26,2 км дорог республиканского значения, 5,8 км дорог местного значения и 21,75 км улично-дорожной сети в Сыктывкаре. Кроме того, планируется обустроить 50 пешеходных переходов и выполнить работы по освещению участков дорог протяженностью 9,7 км.

В 2021 году запланирован ремонт 32,7 км дорог республиканского значения. В нормативное состояние будут приведены восемь километров автодороги «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар», четыре километра автодороги «Подъезд к с. Корткерос», 9,2 километра автодороги «Занулье – Матвеевская – Гарь – Коржинский», а также некоторых других автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. В Сыктывкаре приведут в нормативное состояние 17 км автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети.

К 2024 году объем отремонтированных автомобильных дорог планируется довести до 482 км.

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