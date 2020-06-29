Уставшие от отсутствия переправы жители сыктывкарского поселка устроили одиночные пикеты

27 июня жители пригородного Седкыркеща провели серию одиночных пикетов. Повод - сложная ситуация с переправой, которая доставляем людям адские неудобства на протяжении многих лет, но при этом проблема никак не решается. В частности, катер садяится на мель, люди не могут добраться до дома.

В субботу мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова в социальных сетях написала, что ситуация с переправой начала медленно, но выправляться. Например, через две недели готовится конкретное предложение по модели моста. А еще администрация ищет катер на воздушной подушке.

Люди недовольны многолетним бездействием мэрии

Однако местные жители констатируют: река обмелела уже давно, но конкретные решения от мэрии появились только сейчас. Почему?

Около десяти жителей села выразили свою позицию по проблемному вопросу

- Многочисленные письменные и телефонные обращения к руководству города, республики и даже страны (а те возвращают обращения обратно в регион) не дают никаких результатов. Одни сплошные обещания и никакой конкретики. Люди разочарованы и перестают верить любой власти, - сообщает активист Леонид Сухарев. Он добавил, что сегодня, 29 июня, в администрации поселка пройдет встреча мэра с жителями по застарелой проблеме.

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