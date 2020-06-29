2020-06-29T13:13:20+03:00
Общество

Уставшие от отсутствия переправы жители сыктывкарского поселка устроили одиночные пикеты

Люди просят соединить мостом столицу Коми и Седкыркещ
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Леонида СухареваФото Леонида Сухарева
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27 июня жители пригородного Седкыркеща провели серию одиночных пикетов. Повод - сложная ситуация с переправой, которая доставляем людям адские неудобства на протяжении многих лет, но при этом проблема никак не решается. В частности, катер садяится на мель, люди не могут добраться до дома.

В субботу мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова в социальных сетях написала, что ситуация с переправой начала медленно, но выправляться. Например, через две недели готовится конкретное предложение по модели моста. А еще администрация ищет катер на воздушной подушке.

Люди недовольны многолетним бездействием мэрии

Люди недовольны многолетним бездействием мэрии

Однако местные жители констатируют: река обмелела уже давно, но конкретные решения от мэрии появились только сейчас. Почему?

Около десяти жителей села выразили свою позицию по проблемному вопросу

Около десяти жителей села выразили свою позицию по проблемному вопросу

- Многочисленные письменные и телефонные обращения к руководству города, республики и даже страны (а те возвращают обращения обратно в регион) не дают никаких результатов. Одни сплошные обещания и никакой конкретики. Люди разочарованы и перестают верить любой власти, - сообщает активист Леонид Сухарев. Он добавил, что сегодня, 29 июня, в администрации поселка пройдет встреча мэра с жителями по застарелой проблеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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