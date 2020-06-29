Коронавирус в Коми 29 июня 2020: 1549 человек выздоровели

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на сегодняшний день (29 июня) лабораторно подтверждено 3356 (+69) случаев заболевания COVID-19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей.

Всего под медицинским наблюдением находится 2510 человек, из них 2486 контактировали с заболевшими, 24 прибыли из-за рубежа.

1549 (+9) человек выздоровели. Новых случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано.

За последние сутки снят с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 31 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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