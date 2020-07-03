Минтруд Ком и ответил на жалобы сыктывкарок о проблемах с выплатами
Минтруд Коми ответил на жалобы сыктывкарок, связанные с выплатами детям от 3 до 7 лет. Ответ на своей странице «ВКонтакте» опубликовала мэр города Наталья Хозяинова.
Градоначальник сообщила, что ей поступило много обращений от горожан по поводу социальных выплат детям от 3 до 7 лет. Люди жаловались на непонятные причины отказов и долгое ожидание денег. Наталья Хозяинова обратилась по этому поводу в минтруд Коми. Ей прислали ответ:
- Законодательством определен срок не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором назначена выплата (если её получают впервые). Таким образом, если решение по заявлению принято в июне, то деньги должны прийти не позднее 25 июля. Их могут перечислить и раньше. Если у людей есть вопросы, сомнения в правильности решения центров соцзащиты, они могут обратиться в минтруд Коми официально по почте (адрес: 167610, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 174, министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми) или через интернет приемную.
Наталья Хозяинова также сообщила, что все сообщения с жалобами она передала в министерство.
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ИСТОЧНИК KP.RU