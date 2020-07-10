К 100-летию Коми в России выпустят памятную монету

Владимир Уйба встретился с управляющим Отделением Банка России по Коми Глебом Чирковым. Они обсудили меры поддержки предпринимателей и подготовку к 100-летию республики. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Банк России продолжает мониторинг мер государственной поддержки, реализуемых через кредитные организации. Всего с 20 марта по 23 июня в кредитные организации Коми поступило 3268 обращений от малых и средних предприятий: 2902 обращения в рамках мер поддержки бизнеса и 366 обращений по реструктуризации кредитных договоров в рамках собственных программ банков. Последние недели заявок подается всё меньше.

Глеб Чирков также рассказал о том, что Банк России поддержал ходатайство Коми о выпуске памятной монеты, посвящённой столетнему юбилею республики. Это будет серебряная монета номиналом 3 рубля. Её уже включили в план выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет на 2021 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми выпустили книгу к юбилею Сыктывкара

В ней собрали 3D-модели памятников столицы (подробности)