2020-07-10T12:14:33+03:00
Общество

К 100-летию Коми в России выпустят памятную монету

Её можно будет увидеть в следующем году
Дарья ЮДИНА
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В России выпустят памятную монету к юбилею КомиВ России выпустят памятную монету к юбилею Коми
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Владимир Уйба встретился с управляющим Отделением Банка России по Коми Глебом Чирковым. Они обсудили меры поддержки предпринимателей и подготовку к 100-летию республики. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Банк России продолжает мониторинг мер государственной поддержки, реализуемых через кредитные организации. Всего с 20 марта по 23 июня в кредитные организации Коми поступило 3268 обращений от малых и средних предприятий: 2902 обращения в рамках мер поддержки бизнеса и 366 обращений по реструктуризации кредитных договоров в рамках собственных программ банков. Последние недели заявок подается всё меньше.

Глеб Чирков также рассказал о том, что Банк России поддержал ходатайство Коми о выпуске памятной монеты, посвящённой столетнему юбилею республики. Это будет серебряная монета номиналом 3 рубля. Её уже включили в план выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет на 2021 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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