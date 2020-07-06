Анализ за анализом: пациентка больницы Усинска рассказала, как её лечили от COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Усинске приближается к тысяче. Большинство из заболевших – сотрудники промышленных организаций, работающие вахтовым методом. Кто-то из них становится пациентом Усинской ЦРБ и проходит лечение здесь. О своей истории пребывания в инфекционном отделении горбольницы «Усинск. Новости» рассказала одна из её пациенток Айгуль. Она – жительница Башкирии и работает в одной из нефтесервисных организаций Усинска.

Перед заездом на очередную вахту, Айгуль с коллегами поместили на 14-дневную обсервацию. 21 мая она сдала первый тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. 29 мая женщина сдала тест повторно. Результат уже был положительным.

Айгуль позвонили 3 июня и увезли на скорой в ЦРБ. Она чувствовала себя отлично, не было никаких симптомов, причем их не было на протяжении всего времени нахождения в больнице.

- Я ни разу не видела хоть какой-то бумажки, документально подтверждающей результаты анализов. На все просьбы показать хоть какой-то документ, от медперсонала получала ответ «мы не обязаны». Только однажды медработник нашей организации на телефон сфотографировала с экрана монитора врачебного компьютера бланк с подтвержденным первым результатом.

Айгуль говорит, что в больнице её поместили в палату с девушкой, у которой были все симптомы короновируса. Женщина спорила с медсёстрами и врачами, указывая на то, что её нельзя помещать в эту палату, тем более, что есть свободные. Врач отказался её переселять.

- Я две недели лежала с женщиной, у которой тоже не было симптомов заболевания. В итоге она получила больничный лист, никаких бумаг с печатями о результатах тестов ей не выдали. При этом в больничном листе ей написали, что поступила в больницу с массой симптомов.

Айгуль назначили лечение. Как она потом узнала, семь дней ей давали препарат с кучей побочных эффектов. После завершения курса у женщины снова взяли пробы.

- Оба теста показали положительный результат, но при этом у меня все равно нет никаких симптомов, температура в норме. Мне снова назначили пятидневное лечение, уже какими-то более «легкими препаратами». После его завершения 20 и 22 июня у меня снова взяли тесты. 25 числа узнала их результаты: первый – положительный, второй – отрицательный. Врач сказала мне: сдашь ещё два анализа, покажут отрицательный результат – выпустим. 26 и 28 июня сдала тесты.

Через два дня после поступления в больницу врачи предложили Айгуль лететь в Сыктывкар на лечение. Она отказалась: симптомов она не чувствовала, документов с результатами анализа не видела.

- Через 10-11 дней ко мне подошла медсестра и сообщила, что я написала согласие на перелёт в Сыктывкар, хотя я этого не делала. Тесты у меня были сданы, нужно было дождаться только результата. В общем, ехать я снова отказалась. На общей кухне стоит рация. Не знаю, зачем. Но по ней можно слышать, о чем говорят врачи и медсестры, так как они общаются по рациям. После второго отказа лететь в Сыктывкар пошла на кухню и услышала о себе беседу работников больницы по рации. Медсестра сказала обо мне: «Она орет, плачет, истерит и не хочет ехать в Сыктывкар». Но я нормально отказала. На что врач отвечает: «Ну, значит, она ещё долго тут лежать будет». На следующее утро пришла другая медсестра, снова с требованием ехать в Сыктывкар. Я снова отказала, на что мне она ответила: «Мы всё равно вас туда переведём, либо через суд, либо через вашего работодателя».

Айгуль рассказала в телефонной беседе, что считает своё нахождение в больнице безосновательным, сомневается в объективности диагноза. В настоящее время с просьбой дать оценку ситуации она обратилась к представителю медицинской страховой организации, которая, по сути, оплачивает её нахождение в УЦРБ.

Пока готовилась публикация, Айгуль сообщила, что медики сообщили ей результаты последних тестов - оба отрицательные, и её выписывают из больницы.

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