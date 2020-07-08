В Корткеросе утонули мужчина и подросток

7 июля в районе села Корткерос утонули 48-летний мужчина и 13-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

Вчера в Корткеросе погибли мужчина и подросток. По предварительным данным, мужчина с тремя мальчиками шли по косе примерно в 500 метрах от моста. Внезапно они провалились в яму. Мужчина попытался спасти детей, но сам погиб.

Двух детей, в том числе и сына погибшего, спасли очевидцы. Третьего мальчика, к сожалению, вытащить из воды вовремя не удалось, он погиб. Тело мужчины уже подняли, тело мальчика ещё ищут.

Следователи начали процессуальную проверку по факту гибели мужчины и подростка. Правоохранители уже осмотрели место происшествия, они опрашивают очевидцев трагического инцидента. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

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