2020-07-08T13:28:55+03:00
Общество

В Удорском районе спасли подростка и юношу

Они пытались спасти тонущую девочку, но потом помощь понадобилась им самим
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Удорском районе спасли двух молодых людей, которые едва не утонулиВ Удорском районе спасли двух молодых людей, которые едва не утонули
Изменить размер текста:

Вчера в Удорском районе спасли двух едва не утонувших молодых людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Вчера в 15 часов в службу спасения Удорского района поступило сообщение о том, что на центральном пляже в поселке Усогорск в Мезени тонут три человека. Спасатели, прибывшие на место, узнали, что 15-летний подросток и 19-летний юноша, спасая девочку 15 лет, сами стали тонуть.

Девочке удалось выплыть на берег, а двух молодых людей спасли очевидцы. Одного из утопающих вытащили из воды в бессознательном состоянии. Он не дышал. Первую помощь до приезда скорой помощи оказали очевидцы. После юношу и мальчика госпитализировали в больницу. У этой истории хороший финал, все остались живы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усинске утонули мужчина и подросток

Следователи начали процессуальную проверку (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24