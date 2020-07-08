В Удорском районе спасли подростка и юношу

Вчера в Удорском районе спасли двух едва не утонувших молодых людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Вчера в 15 часов в службу спасения Удорского района поступило сообщение о том, что на центральном пляже в поселке Усогорск в Мезени тонут три человека. Спасатели, прибывшие на место, узнали, что 15-летний подросток и 19-летний юноша, спасая девочку 15 лет, сами стали тонуть.

Девочке удалось выплыть на берег, а двух молодых людей спасли очевидцы. Одного из утопающих вытащили из воды в бессознательном состоянии. Он не дышал. Первую помощь до приезда скорой помощи оказали очевидцы. После юношу и мальчика госпитализировали в больницу. У этой истории хороший финал, все остались живы.

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