«Мы сразу стали понимать друг друга с полуслова»: в МВД по Коми работает семейная пара

В МВД России по Коми работает семейная пара Мамаенко. В День семьи, любви и верности пресс-служба ведомства рассказала об интересной паре.

Капитан полиции Роман Мамаенко врио начальника следственного отделения ОМВД по Сыктывдинскому району, а старший лейтенант полиции Ксения Мамаенко – инспектор по исполнению административного законодательства (ИАЗ) Отдела ГИБДД УМВ России по Сыктывкару.

Свой путь в правоохранительных органах они начали в одно время. В 2009 году оба поступили учиться в Воронежский институт МВД РФ, где и познакомились два года спустя. Сложилась семья.

- Роман родом из села Визинги Сысольского района, а я из Курской области, - рассказывает Ксения Игоревна. – Мы как-то сразу стали понимать друг друга с полуслова, сразу нашлись общие интересы. Любопытно, что в 2014 году так совпало, что нас обоих определили в состав группы на охрану общественного порядка во время массовых мероприятий Олимпиады в Сочи. Впечатления от яркого олимпийского города и всех событий там остались на всю жизнь.

Фото предоставлено пресс-службой МВД России по Коми

После окончания учебы Ксения поехала вслед за мужем в незнакомую северную республику. В Визинге он стал трудиться участковым, а позднее был переведен в следственное отделение ОМВД России по Сыктывдинскому району. А супруга вначале работала на должности инспектора по ИАЗ в местном ГИБДД, а с 2018 года устроилась на ту же должность в сыктывкарскую госавтоинспекцию.

Ксения Мамаенко рассказывает, что у мужа непростая работа. Понятно, что если в районе происходят какие-либо криминальные события, то даже в праздники и выходные он должен выехать на место происшествия. Плюс на его плечах – ответственность и за работу подчиненных: последние несколько лет он – заместитель начальника следственного отделения.

Бывали у Романа и командировки в Москву, Пермь и другие регионы. Но эти все эти временные разлуки, по словам супружеской пары, только укрепляют их союз.

- Я благодарен жене за многое. Она всегда с пониманием относится к тому, что я могу и задержаться на работе, а могу и экстренно выехать по работе в выходной день, если того требуют служебные обязанности, – говорит капитан Маменко.

На вопрос, в чем секрет семейного счастья, Ксения Игоревна делится:

- Во всех жизненных ситуациях мы стоим друг за друга горой. Я всегда чувствую себя с Романом, как за каменной стеной. Оба трудимся в системе МВД, знаем о службе не понаслышке, поэтому вечером не докучаем друг другу лишними расспросами. Всю работу оставляем за дверью рабочих кабинетов, посвящая время семье.

У супругов подрастает сын Роберт, которому в сентябре исполнится четыре года. Если выпадают свободные деньки, семья выбирается на природу. Хозяин семейства не прочь посидеть с удочкой на озерах, а по осени чета Мамаенко возвращается домой из леса с полными корзинами грибов и ягод. Любят и путешествовать. Во время отпуска традиционно отправляются к родственникам в Воронежскую и Курскую области.

Фото предоставлено пресс-службой МВД России по Коми

— Что касается сына Роберта, то он обожает кататься на велосипеде и слушать, когда ему читают книжки, особенно про милиционера дядю Степу. Так что не исключено, что подрастает еще один страж порядка, – с улыбкой говорят супруги Мамаенко.

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