«Навстречу летели «Камазы»: жительница Коми спасла пассажиров автобуса, в котором во время движения умер водитель

Страшный случай произошел на трассе в Коми 30 июня. Водителю автобуса стало плохо за рулем, и он умер прямо во время движения. Автобус с пассажирами от столкновения с Камазами спасла Анна Чистякова.

30 июня автобус с пятью пассажирами выехал из Корткероса в Сыктывкар. Это был обычный межмуниципальный рейс, беды ничто не предвещало. Но внезапно водителю стало плохо. Он умер прямо за рулем, и автобус понесся вперед, им никто не управлял.

Благо, одна из пассажирок Анна Чистякова не растерялась в этой ситуации. Пригодился весь ее жизненный опыт: и работа медсестрой в Республиканской больнице, и навыки вождения.

Анна Чистякова

Анна подбежала к водительскому креслу и схватилась за руль. Она хотела вырулить и остановить автобус.

- Нам навстречу ехали огромные Камазы, водители сигналили нам. Мы были уже на «встречке», оставалось пару секунд. Я успела вырулить и встать на свою полосу. Потом автобус проехал еще где-то метров 20, - вспоминает Анна.

После женщина вытащила ключ из замка зажигания. У шофера одна нога была на тормозе. Благо, другая нога не лежала на газе. Анна нажала на кнопку, открывающую двери. Люди начали выпрыгивать из салона, не дожидаясь полной остановки.

Анна в это время пыталась помочь водителю.

- Я думаю, что у него был инфаркт - голова у мужчины была черной. Я попыталась его откачать. Самое страшное, что аптечка была пуста, кроме бинтов там ничего не было.

Потом подключились другие пассажиры. Они вытащили водителя на асфальт, положили на ровное место, вызвали скорую помощь. Медики скорой пытались вытащить мужчину с того света ещё минут 40, но, к сожалению, безуспешно.

Потом Анна вызвала такси: она торопилась на работу. Вместе с ней уехали другие пассажиры. Они пообнимались, поблагодарили Анну, но телефонами не обменялись. Пассажиры нашли её с помощью соцсетей.

- Конечно, шок был, но после. Я быстро от него отошла. Работаю в медицине, и уже всего навидалась. Главное в таких ситуациях не паниковать.

Анна признается, что внимание публики её смущает.

- Все говорят о награждении, но для меня награда - скорее воспоминание об этом случае.

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