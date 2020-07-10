Новую школу в Часово могут сдать до конца июля

Строящуюся школу в селе Часово Сыктывдинского района осмотрели замминистра строительства и дорожного хозяйства Ирина Круглова, руководитель регионального Стройжилтехнадзора Роман Шашев и руководитель районной администрации. Учебное заведение могут сдать до конца месяца. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Объект включает одноэтажные здания школы на 110 мест и детского сада на 35 мест. В школе помимо учебных классов, оборудованных интерактивными досками, предусмотрены библиотека, столовая, спортзал и комната отдыха. На пришкольной территории есть парковка, футбольный стадион, баскетбольная площадка и игровая зона для дошкольников.

По словам членов комиссии, школа находится в высокой степени готовности. Сейчас завершается монтаж необходимого оборудования и благоустройство территории. Ожидается, что объект будет сдан до конца июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На строительство школы в Орбите потратили 860 млн рублей

Разрешение на ввод в эксплуатацию хотят получить до 10 июля (подробности)