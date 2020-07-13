Фигурант «дела Гайзера» подал жалобу в Европейский суд по правам человека
Бывший заместитель главы Коми и фигурант «дела Гайзера» Алексей Чернов подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом заявил адвокат экс-чиновника Карен Гиголян на заседании во Втором кассационном суде общей юрисдикции, пишет «БНК».
Возможно, жалобу на приговор в Евросуд подал также бывший глава Коми Вячеслав Гайзер. Адвокат Дарья Евменина, защищающая экс-главу региона, отказалась подтверждать или опровергать эту информацию.
Напомним, что Алексея Чернова приговорили к девяти годам колонии строгого режима, а Вячеслава Гайзера к 11. Второй кассационный суд оставил приговор без изменений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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