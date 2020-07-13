2020-07-13T12:31:22+03:00
Общество

Экс-глава Корткеросского района Василий Гончаренко не смог обжаловать приговор

Третий кассационный суд оставил все как есть
Дарья ЮДИНА
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Василий Гончаренко не смог обжаловать приговорВасилий Гончаренко не смог обжаловать приговор
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Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бывшему главе Корткеросского района Василию Гончаренко. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Третий кассационный суд рассмотрел жалобы защитников Инги Красиковой и Жанны Деменковой на приговор Сыктывкарского городского суда. Василия Гончаренко 8 июля прошлого года осудили за получение взятки в крупном размере.

Суд первой инстанции установил, что Василий Гончаренко, являясь руководителем администрации Корткеросского района, получил от владельца коммерческой организации взятку в размере 300 тысяч рублей. Всего экс-чиновник требовал 550 тысяч рублей.

Василия Гончаренко приговорили к семи годам лишения свободы со штрафом в 1,1 млн рублей. Также его лишили на три года права занимать государственные должности.

2 октября 2019 года Верховный суд оставил приговор без изменений. Не согласившись с вынесенными судебными актами судов первой и второй инстанций, сторона защиты обжаловала приговор в кассационном порядке.

9 июля Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор Сыктывкарского городского суда в силе, кассационные жалобы защитников – без удовлетворения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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