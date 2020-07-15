Минспорта Коми арендует здание на Советской улице в Сыктывкаре

Недавно министерство физической культуры и спорта Коми переехало в здание на Советской улице в Сыктывкаре. В ведомстве пояснили, на каких условиях минспорта его использует.

Здание на Советской, 18 в Сыктывкаре является объектом культурно-исторического наследия. Ранее там был офис руководства коми отделения Сбербанка. После здание вместе с двумя соседними строениями выкупила экс-руководитель республиканского агентства по печати и СМИ Ирина Брагина. Здания хотели использовать для размещения радиостанций, телеканалов, рекламного агентства, а также, возможно, и турагентства. Одно из соседних строений хотели отдать фирме по производству наружной рекламы. Но планы не были реализованы.

Весной на Советскую, 18 переехало минспорта Коми. Вместе с ведомством сменили адрес центр спортивной подготовки сборных команд Коми и спортивный центр инвалидов. Пресс-служба пояснила, что министерство арендует помещения. Причем основным арендатором является центр подготовки сборных.

В ведомстве рассказали, что здание на Советской улице было единственным подходящим вариантом для переезда. Альтернатив, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на тот момент не нашли.

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