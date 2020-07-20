Коронавирус в Коми 20 июля 2020 года: 81 новый случай заражения

На сайте стопкоронавирус.рф обновили данные по ситуации с COVID-19 в стране. В России лабораторно подтвердили еще 5940 случаев заболевания, в Коми 81 случай заболевания. Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 4671 случай заражения.

Всего в Коми от коронавируса вылечились 2759 человек. Количество смертей и выздоровлений в регионе за сутки не изменилось.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Напомним, что минздрав России дал прогноз, когда людям ждать второй волны коронавируса.

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