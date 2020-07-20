В Сыктывкаре спасатели помогли подростку, который не смог переплыть реку. Об этом пишет «Комиинформ».

Инцидент произошел поздним вечером 19 июля на Сысоле в районе дома № 5 по ул. 65-летия Победы. Компания подростков отдыхала на берегу реки. Один из юношей решил переплыть Сысолу.

Переплыв на правый берег, 16-летний юноша стал кричать своим друзьям о том, что обратно перебраться через реку он не сможет, у него не хватит сил. Друзья позвонили на номер 01 и попросили о помощи.

Около 23 часов на место вызова прибыли спасатели Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми». Спасгруппа спустила на воду лодку и отправилась вызволять подростка, который ожидал помощи на берегу. Спасатели перевезли юношу и вернулись на базу в полночь.

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