Избирком завершил прием документов от претендентов на пост главы Коми

Избирательная комиссия Коми завершила прием документов на выдвижение кандидатов для участия в выборах главы региона. Всего документы подали пять человек, рассказал ТАСС председатель регионального избиркома Дмитрий Митюшев.

- Мы завершили прием документов на выдвижение кандидатов для участия в досрочных выборах главы Республики Коми. У нас по-прежнему пять кандидатов. С 19 по 29 июля пройдет период подачи документов уже на регистрацию кандидатов, - рассказал председатель Избиркома Коми.

На выборы главы республики выдвинулись пять человек: врио главы региона, самовыдвиженец Владимир Уйба, представитель Коммунистической партии социальной справедливости Сергей Пономарев, кандидат от ЛДПР, предприниматель и депутат Совета Усинска Андрей Никитин, Виктор Бетехтин от отделения партии «Зеленая альтернатива», а также депутат Госсовета Коми, первый секретарь комитета республиканского отделения КПРФ Олег Михайлов.

Для получения регистрации всем кандидатам необходимо пройти 10-процентный муниципальный фильтр: собрать 180 подписей муниципальных депутатов в 15 из 20 муниципалитетах республики, в том числе 40 подписей депутатов советов районов и городских округов. Самовыдвиженцам нужно дополнительно получить еще процент от числа зарегистрированных в регионе избирателей: это 6 614 подписей.

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