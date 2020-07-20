2020-07-20T12:52:55+03:00
Общество

В Сыктывкаре хотят дополнительно открыть пляжи

Мэр Наталья Хозяинова попросила составить список мест для отдыха
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре хотят открыть еще несколько пляжейВ Сыктывкаре хотят открыть еще несколько пляжей
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Мэр столицы Коми Наталья Хозяинова проинспектировала речную обстановку, сообщает пресс-служба городской администрации.

Вместе с руководителем Сыктывкарского района водных путей Михаилом Хозяиновым они осмотрели акваторию участков рек Вычегда и Сысола, где ходят паромы, обсудили перспективы развития судоходства и организации новых мест отдыха на воде.

Сегодня главное – обеспечить нормальный путь для поддержания судохордства, провести дноуглобительные работы, чтобы обеспечить регулярное сообщение с заречными поселками. По этим темам нашла понимание и заручилась поддержкой в решении важных вопросов. Кроме того обратилась к Михаилу Ивановичу (Хозяинову – прим.) с просьбой сделать выборку мест по береговой линии, где возможно организовать дополнительные места для купания и активного отдыха с семьями и детьми. Надеюсь, что наша встреча будет результативной и поможет решить хотя бы часть имеющихся сегодня вопросов, связанных с рекой, — отметила Наталья Хозяинова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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