Воркутинка заплатит 500 тыс. рублей за наезд на подростка

В Воркуте вынесли приговор горожанке, которая наехала на 14-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы. Её признали виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку.

Суд установил, что утром 16 октября 2019 года воркутинка на автомобиле Mitsubishi Lancer наехала 14-летнюю девочку, которая переходила улицу Лермонтова по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара девочку подкинуло вверх, она пролетела над автомобилем, после чего упала на землю. Подросток получила серьезные травмы.

Как следует из показаний очевидца ДТП, он остановил свое транспортное средство перед переходом, пропуская пешехода, а женщина-водитель начала тормозить только в момент удара. При этом виновница аварии могла притормозить раньше, однако не сделала этого.

Вину в содеянном воркутинка признала. Суд назначил ей наказание в виде года ограничения свободы. Также ее лишили права управления транспортным средством на 1,5 года. Кроме того, в пользу потерпевшей с ответчика взыскали компенсацию морального вреда в 500 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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