2020-07-22T10:42:16+03:00
Общество

Коронавирус в Коми 22 июля 2020 года: 47 новых случаев заражения

Выздоровели еще 97 человек
Дарья ЮДИНА
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Сегодня в Коми зарегистрировали еще 97 человек, выздоровевших от коронавирусаСегодня в Коми зарегистрировали еще 97 человек, выздоровевших от коронавирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сайт стопкоронавирс. рф обновил данные по ситуации с COVID-19 в стране. В России сегодня выявили 5862 новых случая заболевания, в Коми 47 случаев. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 4866 случаев инфицирования.

В республике выздоровели от коронавируса еще 97 человек. Всего излечились 2963. Новых смертей за сутки не зафиксировали.

Данные с сайта стокпоронавирус.рф

Данные с сайта стокпоронавирус.рф

Напомним, что вчера врио губернатора Владимир Уйба сообщил, что медработникам компенсируют потерянный из-за коронавируса отпуск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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