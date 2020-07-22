Партия «Родина» выдвинула на выборы в Госсовет Коми социолога, брошенного в тюрьму в Ливии

Российский социолог Максим Шугалей возглавит список партии «Родина» на выборах в Госсовет Коми. В сообщении говорится, что решение было принято на общем собрании актива «Родины». Члены партии отметили, что стремятся к освобождению Максима Шугалея из ливийской тюрьмы «Митига», куда он и его коллега Самер Суэйфан оказались брошены больше года назад. Об этом пишет «Инфореактор».

Позицию партии «Родина» полностью поддержал и депутат Госдумы Виталий Милонов.

- Безусловно, человек с такой яркой жизненной позицией будет полезен для жителей республики. Те, кто будет за него голосовать, будут отдавать голос за неравнодушного человека. Именно этого мы ждем от депутатского корпуса — активной жизненной позиции. Нет хуже людей, которые приходят во власть для того, чтобы решать свои вопросы, — подчеркнул Виталий Милонов.

Поместив Максима Шугалея на первую строчку списка партии, «Родина» вносит свой вклад в вызволение россиян из ливийского плена. По словам члена Совета Федерации Франца Клинцевича, в вопросе освобождения специалистов ФЗНЦ свою роль может сыграть и общественное мнение.

- Общественное мнение в вопросе вызволения россиян из плена – это важно. Надо нашим специалистам помогать, вытягивать их оттуда. Мне кажется, какие-то действия всегда лучше, чем бездействие, — подвел итог Клинцевич.

Российские социологи Шугалей и Суэфан отправились в Ливию весной 2019 года. Исследование, которое они должны были проводить на североафриканской земле, было заранее согласовано с властями республики. Тем не менее, спустя несколько месяцев они были взяты в плен и сейчас находятся в тюрьме «Митига». Никаких официальных обвинений им по-прежнему никто не выдвинул.

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