Сыктывкарка соврала инспекторам ГИБДД о своем падении из такси

История с пассажиркой, которая выпала из такси получила неожиданное продолжение. Выяснилось, что девушка обманула сотрудников ГИБДД: она ехала не в такси, как сообщалось ранее, а выпала из Porsche Cayenne. Об этом пишет «Комиинформ».

Авария произошла 21 июля, в 4 часа. 30-летний водитель за рулем Porsche Cayenne ехал по улице 65-летия Победы. Когда он ехал рядом с домом № 33, 20-летняя пассажирка дорогой иномарки по вине водителя выпала из люка на крыше на проезжую часть.

Девушка получила черепно-мозговую травму, ссадины ног и ягодиц. Была не пристегнута. На месте вызвали скорую. После водитель уехал, а пострадавшая придумала легенду, чтобы не подставлять приятеля.

Водитель в течение года не привлекался к административной ответственности. У него истек срок действия водительского удостоверения.

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