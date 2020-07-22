Ученые из Коми будут участвовать в разработке антикоронавирусных агентов

Институт химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН получил поддержку Российского фонда фундаментальных исследований за проект, посвященный разработке антикоронавирусных препаратов.

Сотрудники института химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН создали проект. Он носит длинное название: «Противовирусные агенты для лечения и профилактики ряда социально опасных вирусных инфекций, в том числе коронавирусных, на основе растительных терпеноидов и их производных». Проект предполагает разработку оригинальных противовирусных агентов на основе доступных природных соединений класса терпеноидов. Терпеноиды кислородосодержащие органические соединения. У этого класса веществ практически нет побочных эффектов. Один из основных источников терпеноидов хвойные деревья (сосна, ель, лиственница, пихта).

Проект участвовал в конкурсе на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме «Фундаментальные проблемы возникновения и распространения коронавирусных эпидемий». Разработку коми ученых заметил и поддержал федеральный фонд фундаментальных исследований. Тестирование и исследование противовирусной активности синтезированных в рамках проекта субстанций будет проводиться на базе ФБУН Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

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