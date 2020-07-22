Школу в Помоздино хотят достроить в 2021 году

Строительство недоделанной школы в Помоздино хотят завершить в 2021 году. Об этом сообщает ГРТК «Коми Гор».

Школу на 400 мест в Помоздино хотели сдать уже в этом году, но подрядчик из Архангельска бросил объект. Компания обанкротилась и работы остановились. Работники даже не закрыли крышу, за что подрядчик получил большой штраф.

Аукцион для поиска нового подрядчика хотят объявить на следующей неделе. Деньги на завершение строительства есть, они заложены в бюджет. Кроме того, проект предполагает федеральное софинасирование.

Сельская школа готова наполовину. Будущему подрядчику нужно будет освоить более 200 млн рублей. На эти деньги нужно доделать кровлю, сделать инженерные системы, отделку, подъездные пути. Кроме того, подрядчик должен будет благоустроить территорию рядом с учебным заведением, в частности создать несколько спортивных, игровую и военную тематическую площадки.

Если все сложится благоприятно и новых срывов графика не будет, новую школу планируют сдать к сентябрю 2021 года.

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