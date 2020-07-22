В Коми создали петицию о новом имени для улицы Карла Маркса в Сыктывкаре

Коми отделение партии «Зеленая альтернатива» и кандидат на пост главы республики Виктор Бетехтин недавно предложили переименовать улицу Карла Маркса в Сыктывкаре. Теперь на сайте change.org появилась петиция с той же инициативой.

В петиции предлагается переименовать улицу Карла Маркса в честь известного республиканского эколога Алексея Терентьева.

- Он боролся против загрязнения воздуха, нефтеразливов в реках и стремился к сохранению природного богатства Коми. Был председателем Комитета по спасению Печоры, организовал совхоз «Изваильский», и это малая часть его деятельности. Только такие люди способны изменить нашу реальность. Увековечив память о нем, мы сохраним историю о значимых общественных деятелях Республики Коми. Это важно в первую очередь для нас, жителей региона, неравнодушных к своему краю, его природе и будущему. Важно, потому что, называя улицу чьей-то фамилией, мы отдаем дань уважения этому человеку, который вызывает у нас гордость, воодушевление и интерес, - написано в петиции.

Пока идея бурного отклика не встретила. За сутки петицию подписали семь человек (информация актуальна на момент публикации статьи).

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