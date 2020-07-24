2020-07-24T12:26:53+03:00
Общество

Коронавирус в Коми 24 июля 2020 года: 53 новых случаев заражения

Выздоровели еще 114 человек
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Коронавирус, мун татысьКоронавирус, мун татысьФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные. Сегодня в России зарегистрировали еще 5811 случаев заболевания COVID-19, в Коми еще 53. Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 4964 случая заражения.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Выздоровели еще 114 человек. Всего в нашем регионе от коронавируса вылечились 3149 человек. Новых летальных исходов за сутки нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Защитные средства для медучреждений Коми прислало правительство Москвы

В ближайшее время ожидаются поставки защитных костюмов и медоборудования (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Республике Коми 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новые возможности старых промышленных территорий. В Никеле стартовал конкурс бизнес-проектов
24 июля «Норникель» официально презентовал конкурс долгосрочных бизнес-проектов, которые будут реализованы в Мурманской области на высвобождающейся территории плавильного цеха
Новости 24
День Военно-Морского Флота во всех подробностях — только в видеосервисе Wink
В Воркуте реализуется акция «Стоп-хлам»
В Сыктывкаре отремонтируют тротуар на Интернациональной
Куда могут полететь заграницу жители Коми
Быстро, удобно, безопасно
Неопытный водитель сбил юного велосипедиста в Сыктывкаре
Сыктывкарцы 5 августа останутся без холодной воды
Коми вошла в пятерку регионов-лидеров проекта «Культура для школьников»
Защитные средства для медучреждений Коми прислало правительство Москвы
Погода в Коми 24 июля
Декларация? Это просто!
Дольше ждешь, больше получаешь
Стали известны самые аварийные улицы в Сыктывкаре
Коми немцы отправились в этнографическую экспедицию
Какой будет погода 25-26 июля в Коми
В Сыктывкаре горела иномарка
В Коми появятся две новые фермы
Жителя Сыктывдинского района обвиняют в убийстве односельчанина
В Сыктывкаре пропала пожилая женщина
В Сосногорске сбили пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте
В детском доме в Удорском районе нарушали правила обработки продуктов
Погода в Коми 23 июля
В Коми стартовал конкурс фотографий и рисунков «Наш рассвет»
В беседке Кировского парка Сыктывкара вновь зазвучит пианино
В Кировском парке Сыктывкара отремонтируют детскую площадку «112»
В центре Сыктывкара будет ограничено движение транспорта по четырём улицам
Двое жителей Коми могут попасть в тюрьму навсегда за распространение наркотиков в Карелии