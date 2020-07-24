Коронавирус в Коми 24 июля 2020 года: 53 новых случаев заражения

Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные. Сегодня в России зарегистрировали еще 5811 случаев заболевания COVID-19, в Коми еще 53. Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 4964 случая заражения.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Выздоровели еще 114 человек. Всего в нашем регионе от коронавируса вылечились 3149 человек. Новых летальных исходов за сутки нет.

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