В Коми хотят построить жилье для молодых аграриев

В Коми хотят построить жилье для молодых специалистов агропромышленного сектора. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Коми.

Министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев посетил село Палевицы. Там на базе одноименного предприятия планируют построить жилье для молодых специалистов агропромышленного комплекса.

На встрече с министром руководитель администрации Сыктывдинского района Любовь Доронина с главой поселения Алёной Громовой сказали, что муниципалитете нужно жилье. Оно позволит обновить кадры в аграрном секторе района. Участники встречи обсудили возможности строительства жилья и осмотрели земельные участки под возведение объектов.

- В планах построить показательный посёлок, так как вблизи выбранной территории имеются все необходимые инженерные коммуникации – газ, вода, электричество. Мы рассматриваем вариант строительства жилых домов на земельных участках предприятия ООО «Палевицы». Для старта хозяйству сейчас необходимо провести работы по межеванию, — рассказал Анатолий Князев.

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