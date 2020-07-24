Строительство детского сада в Выльгорте идет по графику

Строительство детского сада в селе Выльгорт идет в соответствии с графиком. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сыктывдинского района.

Вчера глава района Любовь Доронина побывала на строительной площадке в Выльгорте. Там строят новый детский сад на 270 мест.

Рабочие уже возвели оба этажа здания, завезли материал для утепления фасада. Сейчас идет подготовка к внутренней отделке. Ведутся электромонтажные работы, а также работы по монтажу наружных инженерных сетей. На объект доставили трансформаторную подстанцию, которая обеспечит детсад электричеством.

Инспекция показала, что работы идут в соответствии с графиком. Параллельно со строительством начались работы по благоустройству. Любовь Доронина отметила, что сейчас администрациям района и села нужно заняться организацией подъездных путей к детскому саду и частному сектору.

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