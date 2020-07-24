Артистов Театра оперы и балета Коми ждет 6 тур проекта «Большой балет»

В Москве продолжаются съемки уникального проекта телеканала «Россия - Культура» «Большой балет». В нем участвуют артисты Театра оперы и балета Коми Анастасия Лебедик и Ринат Бикмухаметов.

Сами съемки «Большого балета» проходят в павильонах киноконцерна «Мосфильм» и в Московском академическом Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Анастасия Лебедик и Ринат Бикмухаметов представляют в проекте самые разные номера: не только классическую, но и современную российскую хореографию. Отдельный тур проекта будет посвящен зарубежной хореографии. Всего в проекте шесть туров.

Все постановочную работу, подготовку к проекту и все репетиции с артистами в Москве проводит главный балетмейстер театра Марианна Рыжкина. Она же поддерживает танцевальную пару во время конкурсных испытаний.

В сольной конкурсной программе Анастасия Лебедик предстала страстной цыганкой в Цыганском танце из балета Л. Минкуса «Дон Кихот», хореография К. Голейзовского. Темпераментный Ринат Бикмухаметов станцевал вариацию Филиппа из балета Б. Асафьева «Пламя Парижа», хореография В. Вайнонена.

В следующий конкурсный день артисты успешно станцевали вставное па де де из балета «Жизель» А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа в редакции Л. Лавровского.

Фото предоставлено пресс-службой Театра оперы и балета Коми

Еще одним премьерным номером стала «Кадрилиана» («Кадриль» из оперы Р. Щедрина «Не только любовь»), хореография Марианны Рыжкиной. Живым исполнением помогали артистам известные музыканты: виолончелист Арсений Котляревский и пианистка Александра Котляревская.

У Рината и Анастасии плотный и напряженный рабочий график. Впереди их ждут еще два репетиционных дня и шестой заключительный тур, где артисты исполнят номер зарубежного хореографа - Annika Hogling (Швеция), композитор Max Richter (Великобритания).

Участники проекта – восемь пар молодых артистов балета из разных регионов России, выпускники разных школ и продолжатели разных балетных традиций. Ринат и Анастасия соревнуются с артистами из Санкт-Петербурга, Воронежа, Республики Бурятия, Екатеринбурга, Республики Башкортостан, Красноярска, Саратова. Победителей нового сезона проекта «Большой балет» ждет главный приз – Хрустальный пуант. Обладателями награды станут «Лучшая танцовщица», «Лучший танцовщик» и участники «Лучшего дуэта».

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