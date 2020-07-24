2020-07-24T12:14:36+03:00
Общество

В Ухте прекратили поиски пропавшей в мае женщины

Часть ее тела нашли в гараже
Дарья ЮДИНА
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В Ухте пропавшую женщину нашли погибшейВ Ухте пропавшую женщину нашли погибшейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ухте прекратили поиски пропавшей в мае Ларисы Пистряк. Женщина мертва. Об этом сообщает «Комиинформ».

Лариса Пистряк пропала без вести в мае этого года. Её искали волонтеры, спасатели и полиция. Каких-либо данных о том, что могло случиться с ухтинкой нет. Поисковые работы проводились на реке Ухта вблизи поселка Водный. Спасатели обследовали прибрежные зоны. Результатов они не принесли.

Лариса Пистряк пропала в мае

Лариса Пистряк пропала в мае

Тело женщины нашли в гаражном комплексе поселка Водный. Поисковики обнаружили только верхнюю половину тела, поиски нижней еще ведутся. Предположительно, женщина стала жертвой преступления еще в мае, когда стало известно об ее исчезновении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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