Сенатор от Коми Валерий Марков покинет Совет Федерации. Об этом пишет РБК.

По данным издания, компанию Валерию Маркову составят как минимум ещё четыре сенатора. Верхнюю палату после сентябрьских выборов покинут представитель Севастополя Валерий Куликов, член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев, Алексей Александров от Калужской области и представитель Смоленской области Франц Клинцевич.

Срок полномочий Валерия Маркова истекает в сентябре. Информацию о своем уходе он подтвердил.

- Да, это так. Я не буду больше избираться. Я осознаю довольно четко, что нужно остановиться, чтобы продолжали другие.

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