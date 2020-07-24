В Воркуте в ванной нашли тело женщины

В Коми следователи разбираются в обстоятельствах смерти 44-летней жительницы Воркуты. Об этом пишет «Регион online».

Ее тело нашли сотрудники спасательной службы и полиции. Их вызвали соседи погибшей. Люди почувствовали резкий запах из квартиры. Вошедшие полицейские нашли признаки насильственной смерти и установили подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение вреда здоровье, повлекшее смерть, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Республике Коми.

Подозреваемым в тяжком преступлении стал 35-летний знакомый погибшей. Он уже признал выну и рассказал, что несколько раз ударил женщину в область живота во время конфликта. После посадил в ванную и ушел. Он заключен под стражу, по уголовному делу мужчине грозит длительный срок в колонии.

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