2020-07-24T16:49:30+03:00
Общество

В Коми ушел из жизни заслуженный учитель и экс-министр образования

Проститься с Николаем Садовским можно будет 26 июля
Дарья ЮДИНА
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Фото предоставлено пресс-службой министерством образования, науки и молодежной политики КомиФото предоставлено пресс-службой министерством образования, науки и молодежной политики Коми
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В Коми ушел из жизни Николай Садовский заслуженный учитель и бывший министр образования и высшей школы республики.

Николай Александрович окончил физико-математический факультет Одесского пединститута. Работал учителем, директором школы, заведующим городским отделом народного образования. С 1994- 2001 год был министром образования и высшей школы Республики Коми.

Николай Садовский – доктор педагогических наук. С 2002 года профессор кафедры педагогики КГПИ. Награждён орденами «Знак почёта» и Дружбы, медалями. Также – заслуженный учитель школы РФ и заслуженный учитель школы Коми АССР. Академик Академии педагогических и социальных наук.

Проститься с Николаем Александровичем можно будет 26 июля в 11.30 в церкви Верхнечовского кладбища.

*26 июля 2020 г. (в воскресенье) с 10.30 до 10.45 у здания Минобрнауки РК (г. Сыктывкар, ул. К.Маркса 210) будут ожидать автобусы, выезжающие на Верхнечовское кладбище, для желающих проститься с Николаем Александровичем. (выезд 10.50).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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