«Стопы гудели, казалось, они хотели отделиться от меня». Сыктывкарцы дошли пешком от столицы Коми до Микуня

Известный сыктывкарский спортсмен Роман Гончар вместе с напарницей совершил пешее путешествие из Сыктывкара в Микунь. Поход получился сложным и крутым, говорит мужчина. Подробнее - в нашем материале.

Роман любит ходить пешком и бегать. Однако из-за травмы бег в последнее время пришлось отложить, зато появилось больше мотивации гулять пешком: иногда за сутки мужчина проходил 23 километра. Недавно у спортсмена появилась сумасшедшая идея, которую он пока не хочет разглашать, но для ее реализации нужна серьезная подготовка. Проверка своих сил и возможностей - многокилометровый поход. Роман решил пойти пешком из столицы Коми до Емвы. По его задумке, расстояние в 126 километров он со смелой напарницей Юлией сможет преодолеть за два дня.

Из Сыктывкара путешественники стартовали в три утра в минувшее воскресенье. Около восьми утра они уже были в Зеленце, а в два часа дня достигли Малой Слуды. После идти стало невероятно трудно, но сыктывкарцы не сдавались:

Поход - проверка своих сил и возможностей

- Шли тяжело и медленно, каждый час-полтора делали привал. В девяти часов вечера дошли до Студенца. Уже думали там заночевать на реке, но в поселке уже все магазины были закрыты, чтобы купить еду, и мы приняли решение дойти до Вогваздино. Перед этим сели отдохнуть на остановку. Я снял кроссовки, стопы гудели, казалось, что они хотели отделиться от меня. Я почесал пятку, такого кайфа я никогда не испытывал, - делится впечатлениями Роман.

Около 22:30 путешественники были в Вогваздино, где выспались в гостинице. За полный день они прошли пешком больше восьмидесяти километров! Около двух часов следующего дня после продолжительного отдыха сыктывкарцы решили изменить маршрут - дойти до Микуня, а не до Емвы. Дело в том, что напарнице Романа нужно было утром следующего дня быть в столице Коми: после Вогваздино Юлия на автобусе поехала в Сыктывкар, а Роман продолжил путь.

В пути сыктывкарцев ждало множество приключений

- Ровно в 22 часа я уже был в Айкино. Затем стало темно и холодно. Я очень устал, поэтому до вокзала города Микунь я дошел только в 3:30 утра. По пути я два раза поспал прям на остановке по 20-25 минут, просыпался от холода. В 7:20 я сел на автобус и уехал домой, в Сыктывкаре был около 10 утра во вторник. Если коротко, то было очень круто и очень тяжело, - подытожил спортсмен.

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