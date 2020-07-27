2020-07-27T10:47:39+03:00
Общество

Коронавирус в Коми 27 июля 2020 года: 44 новых случая заражения

Выздоровели только 5 человек
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Коми сегодня - 44 новых случая зараженияВ Коми сегодня - 44 новых случая заражения
Изменить размер текста:

Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные. В России сегодня лабораторно подтвердили 5635 новых случаев заболевания COVID-19, в Коми - 44 новых случая. Всего с начала пандемии в республике выявили 5144 случая инфицирования.

Выздоровевших стало больше на пять человек. Всего вылечились 3316 человек. Новых смертей за сутки не зафиксировано.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Напомним, что ранее врио губернатора Владимир Уйба подписал указ о смягчении ограничений. В частности, с 3 августа в Коми к работе вернутся кинотеатры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главврач Усинской ЦРБ откровенно рассказал, как перенес заражение COVID-19

«Я даже сначала не понял, что заболел – просто сильное чувство усталости» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Республике Коми 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Коми похитили почти два километра кабеля
В Сыктывкаре из-за женщины-водителя погиб пешеход
В Воркуте горели два заброшенных здания
В Коми назвали три очага лесного возгорания
Доступное жилье по оптимальной ставке
В Татарстане хотят провести Дни культуры Коми
В Коми осужденные работают на благо Храма Андрея Первозванного
Более 3,5 тысяч бездомных собак собираются отловить в Воркуте до конца сентября
Погода в Коми 27 июля
В Сыктывкаре девушка утонула в котловане за ТЦ «Июнь»
Суд назвал ответственных за смерть подростка в трансформаторной будке в Воркуте
На трассе в Коми в ДТП пострадали двое детей, когда машина улетела в кювет
Почему Танзания вошла в число первых трех стран, куда могут полететь на отдых жители Коми
За неделю в Коми выявили 2 случая клещевого энцефалита
В поликлинике в Вуктыле введен карантин
Двух человек спасли в Сыктывкаре во время пожара в жилом доме
Прогноз погоды в Коми на неделю: с 27 по 31 июля
День Военно-Морского Флота во всех подробностях — только в видеосервисе Wink
В Воркуте реализуется акция «Стоп-хлам»
В Сыктывкаре отремонтируют тротуар на Интернациональной
Куда могут полететь заграницу жители Коми
Быстро, удобно, безопасно
Неопытный водитель сбил юного велосипедиста в Сыктывкаре
Сыктывкарцы 5 августа останутся без холодной воды