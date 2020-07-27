Коронавирус в Коми 27 июля 2020 года: 44 новых случая заражения
Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные. В России сегодня лабораторно подтвердили 5635 новых случаев заболевания COVID-19, в Коми - 44 новых случая. Всего с начала пандемии в республике выявили 5144 случая инфицирования.
Выздоровевших стало больше на пять человек. Всего вылечились 3316 человек. Новых смертей за сутки не зафиксировано.
Данные с сайта стопкоронавирус.рф
Напомним, что ранее врио губернатора Владимир Уйба подписал указ о смягчении ограничений. В частности, с 3 августа в Коми к работе вернутся кинотеатры.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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