2020-07-27T11:23:52+03:00
Общество

В Емве установят памятник труженикам тыла

Сейчас обсуждают его дизайн-проект
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Емве установят памятник труженикам тылаВ Емве установят памятник труженикам тылаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Емве появится памятник труженикам тыла. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

Владимир Уйба поддержал идею председателя Княжпогостского районного Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Надежды Туркиной. Она предложила установить памятник труженикам тыла.

Надежда Туркина рассказала, что в районе сегодня проживают два участника Великой Отечественной войны, два жителя блокадного Ленинграда и 70 тружеников тыла.

— К сожалению, люди уходят, - сказала общественница. - Труженикам тыла уже за 90 и более лет. Хотелось бы сохранить о них память. Чтобы наши дети и внуки знали, какой ценой досталась Победа нашему народу, знали о героизме на фронтах и самоотверженном труде в тылу.

Установить памятник можно на средства регионального проекта «Народный бюджет». Глава-руководитель администрации Княжпогостского района Анатолий Немчинов заверил, что памятник труженикам тыла в Емве установят. Место для его возведения есть, сейчас обсуждается дизайн-проект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воспитавшему не одно поколение биатлонистов Коми Анатолию Гвардину вручили памятный знак «Почетный наставник»

Выдающемуся тренеру исполнилось 80 лет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Коми похитили почти два километра кабеля
В Сыктывкаре из-за женщины-водителя погиб пешеход
В Воркуте горели два заброшенных здания
В Коми назвали три очага лесного возгорания
Доступное жилье по оптимальной ставке
В Татарстане хотят провести Дни культуры Коми
В Коми осужденные работают на благо Храма Андрея Первозванного
Более 3,5 тысяч бездомных собак собираются отловить в Воркуте до конца сентября
Погода в Коми 27 июля
В Сыктывкаре девушка утонула в котловане за ТЦ «Июнь»
Суд назвал ответственных за смерть подростка в трансформаторной будке в Воркуте
На трассе в Коми в ДТП пострадали двое детей, когда машина улетела в кювет
Почему Танзания вошла в число первых трех стран, куда могут полететь на отдых жители Коми
За неделю в Коми выявили 2 случая клещевого энцефалита
В поликлинике в Вуктыле введен карантин
Двух человек спасли в Сыктывкаре во время пожара в жилом доме
Прогноз погоды в Коми на неделю: с 27 по 31 июля
День Военно-Морского Флота во всех подробностях — только в видеосервисе Wink
В Воркуте реализуется акция «Стоп-хлам»
В Сыктывкаре отремонтируют тротуар на Интернациональной
Куда могут полететь заграницу жители Коми
Быстро, удобно, безопасно
Неопытный водитель сбил юного велосипедиста в Сыктывкаре
Сыктывкарцы 5 августа останутся без холодной воды