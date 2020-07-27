В Емве установят памятник труженикам тыла

В Емве появится памятник труженикам тыла. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

Владимир Уйба поддержал идею председателя Княжпогостского районного Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Надежды Туркиной. Она предложила установить памятник труженикам тыла.

Надежда Туркина рассказала, что в районе сегодня проживают два участника Великой Отечественной войны, два жителя блокадного Ленинграда и 70 тружеников тыла.

— К сожалению, люди уходят, - сказала общественница. - Труженикам тыла уже за 90 и более лет. Хотелось бы сохранить о них память. Чтобы наши дети и внуки знали, какой ценой досталась Победа нашему народу, знали о героизме на фронтах и самоотверженном труде в тылу.

Установить памятник можно на средства регионального проекта «Народный бюджет». Глава-руководитель администрации Княжпогостского района Анатолий Немчинов заверил, что памятник труженикам тыла в Емве установят. Место для его возведения есть, сейчас обсуждается дизайн-проект.

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