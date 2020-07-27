Коми вошла в число самых пострадавших от коронавируса регионов

Коми попала в число самых пострадавших от COVID-19 регионов. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

Так, доходы в региональные бюджеты снизились на 26 процентов по сравнению с 2019 годом. Самое большое уменьшение неналоговых поступлений зафиксировано в Пермском крае, Астраханской области и Ямало-Ненецком автономном округе на 52 процента. В списке наиболее финансово пострадавших регионов числятся Красноярский край и Республика Коми, 51 процент и 45 процентов соответственно. Согласно информации экспертов, в 82 регионах на 17 процентов сократился доход от НДФЛ, а 71 субъект недосчитался 33 процентов от налога, что равно сумме 292 млрд рублей.

Несмотря на все проблемы российская экономика показывает стабильные результаты. Переживать не нужно, поскольку Россия имеет в своем распоряжении достаточно средств, успокаивает премьер-министр России Михаил Мишустин.

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