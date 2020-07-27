2020-07-27T12:32:18+03:00
Общество

Коми вошла в число самых пострадавших от коронавируса регионов

Объем неналоговых поступлений сильно уменьшился
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Коронавирус нанес Коми серьезный ущербКоронавирус нанес Коми серьезный ущербФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Коми попала в число самых пострадавших от COVID-19 регионов. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

Так, доходы в региональные бюджеты снизились на 26 процентов по сравнению с 2019 годом. Самое большое уменьшение неналоговых поступлений зафиксировано в Пермском крае, Астраханской области и Ямало-Ненецком автономном округе на 52 процента. В списке наиболее финансово пострадавших регионов числятся Красноярский край и Республика Коми, 51 процент и 45 процентов соответственно. Согласно информации экспертов, в 82 регионах на 17 процентов сократился доход от НДФЛ, а 71 субъект недосчитался 33 процентов от налога, что равно сумме 292 млрд рублей.

Несмотря на все проблемы российская экономика показывает стабильные результаты. Переживать не нужно, поскольку Россия имеет в своем распоряжении достаточно средств, успокаивает премьер-министр России Михаил Мишустин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Санитарка Республиканской инфекционной больницы решила судиться с мэром Сыктывкара из-за зарплаты

«Если бы я изначально знала, что зарплата будет только 18 тысяч, я бы не трудоустраивалась на опасную работу» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Республике Коми 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Коми похитили почти два километра кабеля
В Сыктывкаре из-за женщины-водителя погиб пешеход
В Воркуте горели два заброшенных здания
В Коми назвали три очага лесного возгорания
Доступное жилье по оптимальной ставке
В Татарстане хотят провести Дни культуры Коми
В Коми осужденные работают на благо Храма Андрея Первозванного
Более 3,5 тысяч бездомных собак собираются отловить в Воркуте до конца сентября
Погода в Коми 27 июля
В Сыктывкаре девушка утонула в котловане за ТЦ «Июнь»
Суд назвал ответственных за смерть подростка в трансформаторной будке в Воркуте
На трассе в Коми в ДТП пострадали двое детей, когда машина улетела в кювет
Почему Танзания вошла в число первых трех стран, куда могут полететь на отдых жители Коми
За неделю в Коми выявили 2 случая клещевого энцефалита
В поликлинике в Вуктыле введен карантин
Двух человек спасли в Сыктывкаре во время пожара в жилом доме
Прогноз погоды в Коми на неделю: с 27 по 31 июля
День Военно-Морского Флота во всех подробностях — только в видеосервисе Wink
В Воркуте реализуется акция «Стоп-хлам»
В Сыктывкаре отремонтируют тротуар на Интернациональной
Куда могут полететь заграницу жители Коми
Быстро, удобно, безопасно
Неопытный водитель сбил юного велосипедиста в Сыктывкаре
Сыктывкарцы 5 августа останутся без холодной воды