Министр труда Коми участвует в выборах в Госсовет

Министр труда, занятости и социальной защиты и вице-премьер Коми Илья Семяшкин участвует в выборах в региональный Госсовет. Сегодня он сдал документы в окружную избирательную комиссию Печоры. О своем решении глава ведомства сообщил на личной странице «ВКонтакте».

Ранее Илья Семяшкин взял под патронат осиротевшую без мэра Печору. Он заявил, что его цель битва за интересы города и муниципалитета.

Напомним, что выборы в Госсовет Коми пройдут в один день с выборами главы региона 13 сентября.

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