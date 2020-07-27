2020-07-27T15:59:29+03:00
Общество

Министр труда Коми участвует в выборах в Госсовет

Илья Семяшкин подал документы
Дарья ЮДИНА
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Фото со страницы Ильи Семяшкина "ВКонтакте"Фото со страницы Ильи Семяшкина "ВКонтакте"
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Министр труда, занятости и социальной защиты и вице-премьер Коми Илья Семяшкин участвует в выборах в региональный Госсовет. Сегодня он сдал документы в окружную избирательную комиссию Печоры. О своем решении глава ведомства сообщил на личной странице «ВКонтакте».

Ранее Илья Семяшкин взял под патронат осиротевшую без мэра Печору. Он заявил, что его цель битва за интересы города и муниципалитета.

Напомним, что выборы в Госсовет Коми пройдут в один день с выборами главы региона 13 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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