Жители Ухты: «Медведи раскопали могилы на местном кладбище»

Жители Ухты бьют тревогу: на Успенское кладбище повадилась медведица с медвежатами. Косолапые не только лакомятся конфетами, которые оставляют в память усопших люди, но и разрывают могилы. В доказательство этого ухтинка Светлана С. опубликовала в Сети фото, которое иллюстрируют хулиганство лесных гостей.

- На Успенском кладбище бродит медведица с медвежатами и раскапывает могилы. Зверей привлекают конфеты и другая пища, которые оставляют люди. Обращаюсь к жителям города - не кладите еду на могилы, дабы избежать нападения на людей, - говорит Светлана.

В этом году медведи тоже орудуют на кладбище. Фото Светланы С.

Местные жители сообщают, что медведи гуляют на кладбище каждый год. В прошлом году, например, следы их пребывания были много явственнее.

Фото 2019 года от Вячеслава З./ухтинская программа «День»

Ухтинский охотник Дмитрий Александров в беседе с «КП-Коми» рассказал, что ничего удивительного тут нет.

- Например, на Водненских дачах медведи выходят полакомиться к помойкам. Когда гуляю с собакой по газопроводу, часто вижу их следы, ночью ходят. Почему бы на кладбище не заглянуть, где еду оставляют? Убивать за это - неспортивно, - считает охотник.

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