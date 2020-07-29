Коронавирус в Коми 29 июля 2020 года: 36 новых случаев заражения

Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные о ситуации с COVID-19 в стране. В России сегодня заболевших стало больше на 5475 человек, в Коми на 36 человек. Всего в Коми зафиксировано 5221 случай заражения.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

За сутки выздоровел 221 человек. Всего вылечились 3820 человек. Зарегистрировали три новые смерти, умерли всего 48 человек.

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