Коронавирус в Коми 29 июля 2020 года: 36 новых случаев заражения
Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные о ситуации с COVID-19 в стране. В России сегодня заболевших стало больше на 5475 человек, в Коми на 36 человек. Всего в Коми зафиксировано 5221 случай заражения.
Данные с сайта стопкоронавирус.рф
За сутки выздоровел 221 человек. Всего вылечились 3820 человек. Зарегистрировали три новые смерти, умерли всего 48 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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