2020-07-29T10:56:42+03:00
Общество

Коронавирус в Коми 29 июля 2020 года: 36 новых случаев заражения

Умерли еще три человека
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Коми сегодня от коронавируса выздоровел еще 221 человекВ Коми сегодня от коронавируса выздоровел еще 221 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные о ситуации с COVID-19 в стране. В России сегодня заболевших стало больше на 5475 человек, в Коми на 36 человек. Всего в Коми зафиксировано 5221 случай заражения.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

За сутки выздоровел 221 человек. Всего вылечились 3820 человек. Зарегистрировали три новые смерти, умерли всего 48 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главврач Усинской ЦРБ откровенно рассказал, как перенес заражение COVID-19

«Я даже сначала не понял, что заболел – просто сильное чувство усталости» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Республике Коми 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экспериментальные таблетки и сердобольные медсестры: известный предприниматель рассказал, как лечат коронавирус в Сыктывкаре
Дмитрий Махов рассказал о двух неделях жизни, которые он в качестве коронавирусного пациента провел в Коми республиканской клинической больнице
Новости 24
Сыктывкар вошел в четверку российских городов, где будет реализована программа «Городские практики»
Команда из Коми вошла в шорт-лист конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров
В Коми пройдут ливни, грозы и даже град
Сыктывкар на двое суток останется без воды
В Сыктывкаре местные рыбаки выловили на реке Вычегда тело мужчины
Фестиваль финно-угорской кухни «ШаньгаФест» состоится в столице Коми в сентябре
На удочку интернет-аферистов попалась даже фирма из Сыктывкара
Как администрацию Воркуты заставят рекультивировать старый полигон ТКО в квартале Строительный
В Коми директор компании злоупотребил полномочиями
В Сыктывдинском районе ищут подрядчика для реставрации школы, построенной в начале 20 века
В Коми 31 июля будут сильные дожди
Президент международной федерации бенди приедет в Сыктывкар для инспекции
Погода в Коми 29 июля
Прокуратура Коми 16 раз за год выносила протесты на несовершенства законодательства Коми
После самоизоляции жители Коми чаще всего спрашивают банки о кредитных картах
Сыктывкарцы украли 800 рублей у инвалида, общающегося через записки
В Коми за полгода поймали почти 2 тысячи пьяных водителей
Погода в Коми 28 июля
В ближайшие дни в Коми ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность
Эжвинский подросток был пойман с «закладками»
В Коми похитили почти два километра кабеля
В Сыктывкаре из-за женщины-водителя погиб пешеход
В Воркуте горели два заброшенных здания
В Коми назвали три очага лесного возгорания