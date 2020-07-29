Жители Усть-Кулома нашли простой способ борьбы с борщевиком, чтобы окончательно его уничтожить

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Жители Усть-Кулома нашли эффективный способ борьбы с борщевиком Сосновского - вышли на субботник и срезали все зонтики с семенами. Такую работу надо проводить регулярно, говорят добровольцы. О борьбе с паразитическим растением они рассказали «КП-Коми».

Каждый год на борьбу с борщевиком выделяют миллионы рублей, но растение продолжает завоевывать новые территории. Люди устали ждать, когда проблему решат чиновники, и решили действовать самостоятельно. 26 июля в Усть-Куломе четыре человека из инициативной группы за 2,5 часа собрали двадцать больших мешков борщевичных зонтов.

- Борщевик - монокарпическое растение, то есть оно цветет один раз в жизни. Предположим, семь назад семя попало в землю, все эти годы оно набирало кормовую и зеленую массу, чтобы обеспечить цветение и плодоношение. Затем растение погибнет, но перед смертью отдаст огромное количество семян. Чтобы семена не стали источником новой плантации, надо срезать зонтики, - говорит инициатор проекта Елена Ключко.

До конца года добровольцы планируют провести еще один субботник, пока время позволяет. Дело в том, что совсем скоро семена борщевика начнут осыпаться.

- Мы вышли на субботник перед заходом солнца. Начали работу в шесть часов вечера, закончили ее уже в сумерках. Были в перчатках, куртках, сапогах - кожа максимально закрыта. Никто не обжегся. Если соблюдать меры безопасности, то риск обжечься минимальный. Опасность заключается в том, что сок борщевика уничтожает естественную защиту кожи от ультрафиолета. И кожа на солнце получает сильнейшие солнечные ожоги, а не химические. Чтобы уберечься от них, надо сделать так, чтобы борщевичный сок и солнце не воздействовали на кожу вместе друг с другом. По отдельности они не вредны, - делится опытом Елена.

Всего во время субботника добровольцы собрали двадцать мешков борщевичных зонтов. Их надо правильно утилизировать: или высушить и сжечь, или закопать глубоко под землю. Активисты планируют привлечь к борьбе и администрацию: попросить помощи в вывозе и утилизации собранных семян борщевика. Добровольцы хотят, чтобы представители власти обратили внимание на эти методы борьбы с паразитом и взяли их на вооружение. Иначе деньги и усилия будут потрачены впустую. Тем более, что чиновники используют неэффективные, по мнению активистов, способы борьбы.

- Мало кто знает, что косить борщевик - малоэффективно. Растение борщевика в благоприятных условиях растет 3-7 лет. Если косить, то этот срок просто растянется до 10-12 лет, так как регулярное кошение не дает борщевику набрать достаточной корневой массы для цветения и плодоношения. Борщевик очень живуч, корень уходит под землю на глубину более метра. Если скосить основной побег, пойдут в рост придаточные. Если скосить придаточные побеги, пойдут в рост побеги третьего порядка. Поэтому эффективнее одиночные растения выкапывать, подрубив корень на глубину не менее 20 сантиметров. А у сплошных зарослей собирать и уничтожать зонтики, - подытожила активистка.

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