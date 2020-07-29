За выборами главы Коми можно будет наблюдать в онлайн-режиме

С 11 сентября в Коми начнутся выборы. Работы у Избирательного комитета республики будет много работы: в одно время сошлись и выборы главы региона, и выборы в Госсовет, и муниципальные выборы. Глава Избиркома Дмитрий Митюшев рассказал, какие особенности будут у этих выборов.

В этом году выборы будут проходить три дня с 11 по 13 сентября. Дополнительные дни добавили по рекомендации ЦИК России. Избирателям выдадут маски, перчатки (если с собой не будет), одноразовые ручки все антикоронавирусные меры будут соблюдаться.

Отдать голос можно будет там, где удобно, без открепительных удостоверений. С сегодняшнего дня в республике начали принимать заявления о голосовании по местонахождению. Подать заявление на портале Госсуслуг, в МФЦ или в избирательных комиссиях. Срок подачи до 8 сентября включительно. Правда, это удобство распространяется только на выборы регионального уровня: в Госсовет и губернатора.

На участках будут работать по два избирателя. Так как в этот раз срок выборов увеличился, кандидатам и политическим партиям разрешили сформировать «резерв» наблюдателей (не более четырех человек).

Следить за ходом выборов смогут не только наблюдатели. На этих выборах будет вестить видеонаблюдение, которое охватит 300 участков. Трансляция будет вестись в онлайн-режиме.

Единственная проблема, с которой мы столкнулись в данном случае, упирается в деньги. Изначально мы рассчитывали бюджет на один день голосования, поэтому объявили аукцион на этот срок. Пока мы не понимаем, к сожалению, сможем ли мы обеспечить видеотрансляцию 11 и 12 сентября, рассказал Дмитрий Митюшев.

Выбирать губернатора жители будет среди пяти претендентов: самовыдвиженца Владимира Уйбы, Виктора Бетехтина от «Зеленой альтернативы», Сергея Пономарева от КПСС, Андрея Никитина от ЛДПР и Олега Михайлова от КПРФ. Все кандидаты, кроме последнего на момент публикации, уже подали документы.

Что касается выборов в Госсовет, то документы уже представили КПРФ, «Коммунисты России», «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПСС. Заявились ЛДПР и «Зеленая альтернатива». Партия «Родина» и «Возрождение России» пока молчат. «Парнас» и партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» от участия в выборах отказались.

Всего люди могут получить до пяти бюллетеней в руки: по выборам главы, по выборам в Госсовет по одномандатному избирательному округу и по единому избирательному округу, по муниципальным выборам (опять же по двум округам). В разных муниципалитетах будет по-разному.

— Обрабатывать такое количество бюллетеней по разным видам и уровням будет сложно. В республике используется всего 62 комплекса обработки избирательных бюллетеней это только Сыктывкар и Эжва. Кроме того, комплексы будут функционировать только 13 сентября. Поэтому работы у избирательных комиссий в этом году будет много, говорит Дмитрий Митюшев.

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