Что не так с рекультивацией полигона на Шиесе? Разъясняют экологи

В апреле этого года правительство Архангельской области сообщило, что полигон на Шиесе рекультивируют. Новость обрадовала жителей России, но экоактивисты уверены - Шиес еще не все. В доказательство они приводят материалы, что рекультивация проводится черепашьими темпами. Именно поэтому экологи из Комитета спасения Печоры просят провести ее государственную экспертизу.

- Фактически на месте не наблюдается каких либо существенных действий по рекультивации. Может проект рекультивации плох? Наверно, если бы он прошел процедуру оценки воздействия на окружающую среду с общественными обсуждениями, то народ подсказал бы проектировщикам, как и что и в какие сроки разумно делать, - говорят общественники.

Дело в том, что существует федеральный закон, который позволяет провести процедуру оценки. Комитет спасения Печоры уже обратился в интернет-приёмную Росприроднадзора. В частности активисты требуют принять меры по прекращению незаконной реализации проекта рекультивации участка.

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