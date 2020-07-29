Коронавирус в Коми 2020: последние новости на 29 июля

Сегодня в Коми с учета сняли 188 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день лабораторно подтвержден 5221 случай заболевания COVID-19. Сегодня зафиксировали 36 новых случаев заражения. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей.

Всего под медицинским наблюдением находится 3036 человек. Из них 3024 контактировали с заболевшими, 12 прибыли из-за рубежа.

Выздоровел еще 221 человек. Всего вылечились 3820 человек выздоровели. Официально подтверждено три новых летальных исхода, всего в Коми умерли 48 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки сняли с медицинского учёта по завершении 188 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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