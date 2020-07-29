Экспериментальные таблетки и сердобольные медсестры: известный предприниматель рассказал, как лечат коронавирус в Сыктывкаре

Дмитрий и не предполагал, что его коснется опасный вирус

В Коми уже 3 820 пациентов переболели коронавирусной инфекцией. Но число тех, кто переносит болезнь прямо сейчас, по-прежнему внушительное. Среди тех, кто совсем недавно перенес болезнь, и сыктывкарский предприниматель Дмитрий Махов. В колонке для «КП-Коми» он рассказал о двух неделях жизни, которые он в качестве коронавирусного пациента провел в Коми республиканской клинической больнице.

Как заболел

10 июня у меня поднялась температура до 39 градусов. Подумал: выпью таблетки и все пройдет. Не прошло. Следующий день встретил с такой же высокой температурой. Полагал, что в этом виновато общее переутомление (много работал в последнее время) или жара. Затем еще несколько дней меня сопровождала температура в 37 градусов. Иду на поправку? Ан нет: снова 39 градусов! К тому же заболели почки (незадолго читал статью, что ковид в том числе бьет и по почкам).

Понял, что пора вызывать врача, когда глубокие вдохи стали сопровождаться болезненными ощущениями. Врач пришел быстро, посмотрел температуру и направил на рентген, который показал, что у меня пневмония с подозрением на коронавирус. В этот же день меня госпитализировали. В больнице с помощью компьютерной томографии диагноз подтвердили: COVID-19. Через неделю госпитализации пришел положительный тест на коронавирус. Как и где заразился? Могу только предполагать, кто контактировал с носителем коронавируса, который перенес заболевание быстро с помощью таблеток и в легкой форме. Но это лишь предположение.

Как лечили

У меня нет претензий к республиканской медицине. Лечила адекватный врач, за меня искренне переживали дружелюбные медсестры, относились с особенным сочувствием: «Такой молодой и заболел». Действительно, молодежи в больнице было немного, я видел только девушку и молодого парня. Возможно моих ровесников было больше, но нам не разрешалось выходить из палаты, чтобы уменьшить возможности распространения вируса. Основная масса пациентов - 45+

Кстати, я имел возможность оценить экспериментальные таблетки, которые поступили в больницу, однако выписали быстро и не довелось их попробовать. А вот мой сосед по палате, который лежал уже месяц и получил четыре положительных теста подряд без улучшений самочувствия, их принимал. Эффект не заставил себя ждать: уже следующий его тест был отрицательным.

Выписали меня довольно быстро. Я лег в больницу 18 июня, а оказался дома после двух отрицательных результатов на коронавирус уже 3 июля. Выписали меня с диагнозом «Тяжелая пневмония» ( вначале ставили диагноз «Легкая пневмония»).В целом, лежать было психологически непросто, потому что ты не знаешь, когда тебя выпишут. К тому же, ты не имеешь четкой информации, когда получишь результаты теста, ждешь его и волнуешься. Напрягает и тот факт, что ты просто не можешь выйти из палаты, целыми днями находишься в четырех однообразных стенах. В целом, старался проводить досуг продуктивно - работал и читал. Наконец-то дочитал издания из серии о «Гарри Поттере».

Что раздражало

Кормят в больнице нормально, не супермегакруто, но вполне сносно. Единственное, что жутко не понравилось в плане организации, - это неразбериха с вещами. Я сдавал одежду, а когда меня выписали медсестра битый час искала мои вещи. Это довольно нервозно в окружении вахтовиков, которые тоже просят найти вещи, так как опаздывают на поезд.

Кстати, переодевать пижаму пришлось в предбаннике выхода, где не было никаких удобств. Коврики и вешалки? Нет, не слышали. Заметил лишь одинокую ширму. Ладно я парень без комплексов и могу спокойно переодеться на виду у всех, но как же представительницы прекрасной половины человечества? В общем, это действительно впечатлило в негативном плане. Полагаю, что подобный бардак простителен лишь в первый месяц пандемии.

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