2020-07-29T16:48:16+03:00
Общество

Коми попала в число регионов, где медучреждения сильно задолжали бизнесменам

В некоторых регионах задолженность выросла до 250 млн рублей
Дарья ЮДИНА
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Региональный бизнес-омбудсмен рассказал о долге медучреждений в Коми перед бизнесменамиРегиональный бизнес-омбудсмен рассказал о долге медучреждений в Коми перед бизнесменамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коми попала в группу регионов, где медучреждения и фонды медицинского страхования сильно задолжали бизнесу. В некоторых регионах долг доходит до 250 млн рублей, пишут «РИА Новости».

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил зампредседателя правительства Татьяну Голикову решить вопрос с долгами медучреждений и фондов медицинского страхования перед бизнесом. Ранее к Борису Титову обратились региональные бизнес-омбудсмены, которые указали на эту проблему. Обращения поступили из Коми, Санкт-Петербурга, Калиниградской, Челябинской области, Забайкальского края, Адыгеи.

- Задолженность учреждений здравоохранения и территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС) перед предпринимателями в последние месяцы выросла и составляет в разных регионах от 25 до 250 миллионов рублей, - отметил Борис Титов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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