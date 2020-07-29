Коми попала в число регионов, где медучреждения сильно задолжали бизнесменам

Коми попала в группу регионов, где медучреждения и фонды медицинского страхования сильно задолжали бизнесу. В некоторых регионах долг доходит до 250 млн рублей, пишут «РИА Новости».

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил зампредседателя правительства Татьяну Голикову решить вопрос с долгами медучреждений и фондов медицинского страхования перед бизнесом. Ранее к Борису Титову обратились региональные бизнес-омбудсмены, которые указали на эту проблему. Обращения поступили из Коми, Санкт-Петербурга, Калиниградской, Челябинской области, Забайкальского края, Адыгеи.

- Задолженность учреждений здравоохранения и территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС) перед предпринимателями в последние месяцы выросла и составляет в разных регионах от 25 до 250 миллионов рублей, - отметил Борис Титов.

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