Как будет выглядеть сквер для мам и пап с колясками в Сыктывкаре

В заброшенном сквере Кировского парка Сыктывкара обустроят место для отдыха мам, пап и их малышей. Активисты проекта «1780» представили проект крутого пространства, которое скоро появится в столице Коми.

Сквер обустроят около дома №24 по улице Кирова. Там мамы могут посидеть в тишине, скрытые от посторонних глаз. Генеральный проект пространства подготовила молодой архитектор Надежда Муравьева.

- Она смогла вписать сквер в стиль соседнего к нему дома, максимально сохранить камерность и закрытость от прохожих, сохранить растения и добавить ещё ярких, неприхотливых, спроектировать зону для кормления грудью и пеленания ребенка, а еще предусмотреть раздельный сбор мусора. Теперь дело за утверждением плана на Совете города, а потом можно приступать к строительству, - говорит один из авторов проекта, общественница Юлия Посевкина.

Напомним, что идея создания сквера принадлежит общественной организации «1780». Еще осенью активисты получили президентский грант в 497 тысяч рублей на инициативу «Умный город». Часть средств пойдет на создание уникального сквера. Ещё миллион рублей удалось получить благодаря гранту от Минэкономразвития Коми.

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