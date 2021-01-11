С 13 января в Коми разрешается проводить всероссийские официальные спортивные соревнования на открытом воздухе с участием зрителей.Соответствующие изменения внесены в Указ Главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности.Ранее к Владимиру Уйба обратились болельщики хоккейного клуба «Строитель» с просьбой разрешить смотреть игры любимой команды с трибун при обязательном соблюдении всех необходимых карантинных мер.В соответствии с внесёнными в Указ Главы Республики Коми изменениями проведение на открытом воздухе с участием зрителей Всероссийских официальных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий будет разрешено с 13 января 2021 года при условии выполнения Методических рекомендаций по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверждённых руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года, и наличии у участников соревнований и тренировочных мероприятий, а также сопровождающих их лиц отрицательных результатов ПЦР-тестов, взятых не ранее чем за 3 дня до дня прибытия на территорию Республики Коми (для проживающих на территории Республики Коми – взятых не ранее чем за 3 дня до дня прибытия на место проведения Всероссийских официальных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Юлия Ступак отпраздновала свой триумф на «Тур де Ски» зажигательным танцемОна также обратилась к жителям Коми (подробности)